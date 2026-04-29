Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane’deki servis kazasında kahreden detay! Hayatını kaybeden şoför dakikalar önce çocukları tahliye etmiş...
Giriş Tarihi: 29.04.2026 11:15 Son Güncelleme: 29.04.2026 11:18

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana gelen kazanın detayları yürek burktu. Yokuş aşağı ters inen serviste direksiyon hakimiyeti kayboldu. Servis taklalar atarak evin çatısına düştü. Ekipler tarafından sıkıştığı servisten kurtarılan 64 yaşındaki Mustafa Fedaioğulları iç kanamadan hayatını kaybetti. Fedaioğulları’nın, kazadan kısa süre önce öğrencileri evlerine bıraktığı detayı yürek burktu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kaza, dün saat 18.50 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı ters yönden indiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LVU 535 plakalı okul servisi önce takla attı; ardından da evin çatısına düştü.

ARAÇTA SIKIŞAN ŞOFÖR KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan şoför Mustafa Fedaioğulları'nı bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı belirlenen şoför, bilinci açık şekilde ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İÇ KANAMA GEÇİREREK HAYATINI KAYBETMİŞ

Ameliyata alınan şoför yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kafatasında çatlak olduğu tespit edilen Fedaioğulları'nın iç kanama geçirerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

KAZADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERİ İNDİRMİŞ

Hayatını kaybeden Fedaioğulları'nın şeker hastası olduğu, alçı ve inşaat ustalığı yaptıktan sonra emekli olduğu öğrenildi. Emekliliğinin ardından servis şoförlüğüne başlayan Fedaioğulları'nın gündüzleri okul servisinde çalıştığı akşam ise, bir iş yerinin servis şoförlüğünü yaptığı, evli ve 7 çocuk sahibi olduğu bilgisi edinildi.

YOLDA FREN İZİNE RASTLANMADI

Kazanın kısa bir süre önce öğrencileri evlerine bıraktığı öğrenilen Fedaioğulları'nın iş yerindeki işçileri almaya gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekiplerinin, yokuşta herhangi bir fren izine rastlamadığı bilgisine ulaşıldı. Evin çatısına düşen servis ise havadan görüntülendi.

'DUVARA VURUP DUVARDAN ÇATIYA DÜŞÜYOR'

Okul servisinin çatısına düştüğü evde yaşayan İsmail Koç, "Minibüs duvara vurup, duvardan çatıya düşüyor. İçinde şoför yaralıydı inşallah bir şeyi yoktur. Çok geçmiş olsun. Biz başkaları da var diye tedirgin olduk ama; çok şükür sadece şoför varmış. Olay sırasında biz dışarıda iş yerindeydik. Evde kimse yoktu, komşular bize haber verdi geldik. Allah beterinden saklasın" dedi.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
