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Giriş Tarihi: 6.06.2026 11:06

Kağıthane’de ambulans kazasında 4 kişi yaralanmıştı: Görüntüler ortaya çıktı!

Kağıthane’de ihbara giden sağlık çalışanlarının bulunduğu ambulans, kavşakta motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu devrilen ambulansta bulunan 3’ü sağlık çalışanı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ambulansın kavşağa girdiği sırada motosikletin çarpıştığı, motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu ve ambulansın devrildiği anlar yer aldı. Polisin yaptığı incelemede ambulansın kırmızı ışıkta geçtiği ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Kağıthane’de ambulans kazasında 4 kişi yaralanmıştı: Görüntüler ortaya çıktı!
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Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BH 5906 plakalı ambulansı kullanan Cenk Y. (33), ihbara gitmek üzere bağlantı yolundan Kağıthane istikametine ilerlediği sırada kavşakta, Sütlüce yönüne seyreden 34 NLC 919 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Motosiklet sürücüsü Emrullah H. (44) ise yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emrullah H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Emrullah H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AMBULANSTAKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI YARALANDI

Kazada ambulans sürücüsü Cenk Y. ile ambulansta görevli sağlık çalışanları Barış Ö. ve Beyza Ö. de yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedbir amaçlı Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldıkları öğrenildi. Yapılan kontrollerde her iki sürücünün de alkollü olmadığı belirlendi.

AMBULANSIN KIRMIZI IŞIKTA GEÇMİŞ

Kazaya ilgili inceleme yapan polis ekipleri, ambulans şoförünün kavşağa kırmızı ışıkta girdiği, motosiklet sürücüsünün ise yeşil ışıkta seyir halinde olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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KAZA ANI KAMERADA

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ihbara giden ambulansın kavşağa girdiği sırada motosikletle çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, ambulansın devrildiği anlar kameraya yansıyor. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu görülüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Kağıthane’de ambulans kazasında 4 kişi yaralanmıştı: Görüntüler ortaya çıktı!
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