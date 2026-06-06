Kağıthane’de ambulans kazasında 4 kişi yaralanmıştı: Görüntüler ortaya çıktı!

AMBULANSTAKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI YARALANDI

Kazada ambulans sürücüsü Cenk Y. ile ambulansta görevli sağlık çalışanları Barış Ö. ve Beyza Ö. de yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedbir amaçlı Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldıkları öğrenildi. Yapılan kontrollerde her iki sürücünün de alkollü olmadığı belirlendi.