Kağıthane’de ambulans kazasında 4 kişi yaralanmıştı: Görüntüler ortaya çıktı!

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BH 5906 plakalı ambulansı kullanan Cenk Y. (33), ihbara gitmek üzere bağlantı yolundan Kağıthane istikametine ilerlediği sırada kavşakta, Sütlüce yönüne seyreden 34 NLC 919 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Motosiklet sürücüsü Emrullah H. (44) ise yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emrullah H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Emrullah H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AMBULANSTAKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI YARALANDI
Kazada ambulans sürücüsü Cenk Y. ile ambulansta görevli sağlık çalışanları Barış Ö. ve Beyza Ö. de yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedbir amaçlı Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldıkları öğrenildi. Yapılan kontrollerde her iki sürücünün de alkollü olmadığı belirlendi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ihbara giden ambulansın kavşağa girdiği sırada motosikletle çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, ambulansın devrildiği anlar kameraya yansıyor. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu görülüyor.