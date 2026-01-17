Kağıthane’de çete hesaplaşması 3 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul Kağıthane'de Hamidiye Mahallesi'nde 15 Ocak günü yaşanan olayda Burak Tunçel (26), aracını park ettiği sırada uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Tunçel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaşanan olayım örte hesaplaşması olduğu değerlendiriyor.
3 YAKALAMA KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tunçel'e yönelik saldırıda şüphelilerle birlikte hareket ettikleri tespit edilen 3 şahsın gözaltına alınması için yakalama kararı çıkarıldı.