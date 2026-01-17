Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane'de çete hesaplaşması 3 şüpheliye gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 17.01.2026 14:50

Kağıthane'de çete hesaplaşması 3 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul Kağıthane'de aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Burak Tuncel'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Çete hesaplaşması olduğu değerlendirilen saldırıda 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Kağıthane’de çete hesaplaşması 3 şüpheliye gözaltı kararı
  • ABONE OL

İstanbul Kağıthane'de Hamidiye Mahallesi'nde 15 Ocak günü yaşanan olayda Burak Tunçel (26), aracını park ettiği sırada uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Tunçel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaşanan olayım örte hesaplaşması olduğu değerlendiriyor.

3 YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tunçel'e yönelik saldırıda şüphelilerle birlikte hareket ettikleri tespit edilen 3 şahsın gözaltına alınması için yakalama kararı çıkarıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kağıthane'de çete hesaplaşması 3 şüpheliye gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz