Kağıthane’de cinnet anları! Sinir krizi geçiren adam evin camlarını kırıp eşyaları sokağa attı

Giriş Tarihi: 21.05.2026 11:18 Son Güncelleme: 21.05.2026 11:36

Kağıthane’de meydana gelen olayda cinnet geçiren genç adam önce camları indirdi sonra da evdeki eşyaları sokağa fırlattı. 26 yaşındaki Servet G. annesi Susan G.’nin kendisini evde yalnız bırakıp gitmesine öfkelendi. Sinir krizi geçiren adam mahallede kısa süreli panik yaşatırken hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Olay, dün saat 16.15 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi Susan G.'nin evde yalnız bırakıp gittiği Servet G., bir süre sonra sinir krizi geçirerek evdeki eşyalara zarar verdi. Evin camlarını kıran Servet G., balkon camından çeşitli eşyaları sokağa attı. Mahallede yaşanan panik üzerine çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CAMLARI KIRIP EŞYALARI SOKAĞA ATTI

Polis ekipleri kapının açılmaması üzerine Servet G.'nin kardeşini olay yerine çağırdı. Servet G., kardeşinin konuşmasının ardından ikna edilerek ekiplere kapıyı açtı. Polis tarafından kontrol altına alınan Servet G., ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KARDEŞİ İKNA ETTİ

Servet G., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Atılan eşyalar ise Servet G.'nin ailesi tarafından sokaktan toplandı. Olayla ilgili şikayetçi olunmadığı öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
