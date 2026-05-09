Kağıthane’de dehşet saçan damadını öldürmüştü: Kayınvalidenin sözleri yürek burktu! ’Çocuklarımı korumak için...’

'ONA ENGEL OLMAK İÇİN MUTFAĞA KOŞUP BIÇAK ALDIM'

Delal A. emniyetteki ifadesinde, "O gün Batman'dan İstanbul'a gelmiş. Evin önüne geldi. Kapıyı çalıp konuşmak istediğini söyledi. Biz de ona inanıp kapıyı açtık. Kızımla konuşmaya başladıktan 10 dakika sonra aralarında yine kavga çıktı. Bir anda silahını çekerek ateş etmeye başladı. Bende ona engel olmak için mutfağa koşup bıçak aldım. Kızıma tekrar ateş etmeye çalışınca aramızda boğuşma oldu. Bu sırada elimdeki bıçağı rastgele salladım. Eğer ben müdahale etmesem hepimizi öldürecekti" dedi.