Kağıthane’de direksiyon başında kalp krizi: Park halindeki araçlara çarptı!

Giriş Tarihi: 14.05.2026 09:40

Kağıthane'de iddiaya göre seyir halindeylen kalp krizi geçiren Erdoğan B.'nin kullandığı otomobil park halindeli araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiylr savrulan araç önünde bulunan başka bir araca vururken yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kaza 31 Ekim Cuma günü saat 13.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Erdoğan B. kalp krizi geçirmesi nedeniyle 34 HTF 227 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Gaz pedalının takılı kaldığı iddia edilen otomobil yol kenarında park halinde bulunan 34 FJA 054 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç önde park halindeki 06 RZR 77 plakalı araca çarptı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürüci Erdoğan B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci açık şekilde Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla ilerlediği ve park halindeki araçlara çarptığı anlar görülüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
