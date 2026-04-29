Kağıthane’de feci servis kazası: Şoför hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 29.04.2026 10:45

Kağıthane’de yokuş aşağı ters yönden indiği sırada kontrolden çıkan okul servisi önce takla attı, ardından bir evin çatısına düştü. Kazada ağır yaralanan servis şoförü Mustafa Fedaioğulları kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Fedaioğulları’nın kazadan kısa süre önce öğrencileri evlerine bıraktığı öğrenildi.

Semih KARA
Kaza, dün saat 18.50 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul servisi, yokuş aşağı ters yönden indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Savrulan araç, ardından bir evin çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Araçta sıkışan şoför Mustafa Fedaioğulları, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralı halde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fedaioğulları, ameliyata alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kafatasında çatlak olduğu belirlenen Fedaioğulları'nın iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

KAZADAN DAKİKALAR ÖNCE ÖĞRENCİLERİ BIRAKMIŞ

Evli ve 7 çocuk babası olan Fedaioğulları'nın emekli olduktan sonra servis şoförlüğü yaptığı, gündüzleri okul servisinde, akşam saatlerinde ise bir iş yerinin personel servisinde çalıştığı belirtildi. Kazanın, öğrencileri evlerine bıraktıktan sonra işçileri almaya gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.

YOKUŞTA FREN İZİ BULUNAMADI

Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekiplerinin yokuşta herhangi bir fren izine rastlamadığı öğrenildi. Servisin evin çatısına düştüğü anlar ise havadan görüntülendi.

"DUVARA VURUP ÇATIYA DÜŞTÜ"

Servisin düştüğü evde yaşayan İsmail Koç, "Minibüs duvara vurup, duvardan çatıya düşüyor. Biz başkaları da var diye tedirgin olduk ama çok şükür sadece şoför varmış. Olay sırasında evde kimse yoktu, komşular bize haber verdi" dedi.

Editör: Musa Talha Demirel
