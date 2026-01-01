Kağıthane’de kamyonet yokuştan kaydı: Kar topu oynayan iki çocuğa çarptı!

Olay, Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden bastıran kar yağışı sonrası, kamyonetin şoförü yokuştan inmek istedi. Ancak bir süre sonra kamyonet, şoförün kontrolünden çıktı. Karlı yolda kaymaya başlayan araç, sokakta kar topu oynayan F.Z.E (10) ve kardeşi Ö.H.E.'ye (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar yaralanırken, araç ise doğalgaz kutusuna ve park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.