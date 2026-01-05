Kağıthane’de kar faciaya yol açıyordu: 5 araca çarparak durdu! Küçük çocuğun kıl payı kurtulma anı kamerada

'MUCİZEVİ KURTULUŞUNA ŞAHİT OLDUK'

Olayla ilgili konuşan esnaf Okan Bakaç kazayı gördüklerinde şoke olduklarını belirterek, "Kaza ofisimizin tam önünde gerçekleştiği için güvenlik kamerasından da izlemek istedik; bakmak istedik. Baktığımızda şoke olduk. Küçük bir yavrumuz, küçük bir çocuğumuz, komşumuzun çocuklarından biri ve mucize eseri verilmiş bir sadakası varmış. Bunun mucizevi kurtuluşuna şahit olduk ve çok sevindik açıkçası. Hani derler ya, cana geleceğine mala gelsin. Gerçekten de bu olay bunun bir örneği. Yani kaza olduğu için maddi bir hasar var gerçekten. Araç duramamış yukarıdan gelirken, duramadığı için de toparlamak istemiş. Maalesef aşağı doğru kayarak inerken yine 2-3 komşumuzun arabasına zarar vererek durmuş. Dediğim gibi burada en önemlisi can kaybının olmaması. Bunun için sevinçliyiz" dedi.