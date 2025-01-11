Kağıthane’de Kars, Ardahan ve Iğdır’ın tanıtım rüzgarı esti! Soğuk havaya rağmen ilgi büyük oldu

Kağıthane Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kars, Ardahan ve Iğdır Tanıtım Günleri 10-12 Ocak tarihleri arasında Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, yöresel lezzetler ve kültürel zenginlikler Kağıthane'lilerle buluştu. Etkinlikte Kars, Ardahan ve Iğdır'ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla çeşitli stantlar kuruldu. Yerel sanatçılar, halk oyunları gösterileri ve yöresel ikramlarla bölgenin geleneksel dokusu Kağıthane'ye taşındı. Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

MEVLÜT ÖZTEKİN, ""BÖLGELERİMİZİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ TANITMAK BİZİM İÇİN MUTLULUK VERİCİ "

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bu tanıtım günleri sayesinde Kağıthane'de farklı kültürlerin buluşmasına vesile oluyoruz. Kars, Ardahan ve Iğdır'ın kültürel değerlerini daha yakından tanıtmak bizim için mutluluk verici. Tanıtım Günleri'ne tüm İstanbullular davetlidir" diye konuştu.

ÖKKEŞ USTA, ''KAZ ETİNİ KAĞITHANELİLERE YEDİRMEMİZ LAZIM"

Kars'ta 40 yılı aşkın süredir kaz eti pişirdiğini ve bu işte iddialı olduğunu dile getiren meşhur Ökkeş Usta, "Burada kaz eti pişiriyoruz. Katılım şu an az. Karslı arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımız bekliyoruz. Kars'ı tanıtmamız lazım. Kaz etini onlara yedirmemiz lazım, katkı yapmalarını bekliyoruz. Bu işin ustası benim. Herkesi Kağıthane Hasbahçe'ye bekliyoruz" dedi.

"BÜTÜN ÜRÜNLERİMİZLE BURADAYIZ"

Kars'ın yöresel peynirlerinden satmak için gelen Tolga Polatel ise, ''Kars'tın en ünlü ürünlerini İstanbul'a tattırmak için geldik. Hem kültürümüzü hem meşhur peynirlerimizi tanıtıyoruz" dedi.

''DİKENLİ BALIMIZLA ŞİFA OLMAYA GELDİK"

Etkinlikte stant açan Kars Arpaçay'ın bal üreticisi Muharrem Göktaş, "Kars'ın Arpaçay'ın meşhur şifa olarak tüketilen üç yılda bir yetişen sarı ve mor dikenlerden elde edilen ballar kanser hastalarına şifa olmaktadır. Kısıtlı olarak üretilen diken balından İspanyaya 100 teneke yaklaşık 2 tona yakın bal ihraç ettik. Organik bir bal olduğu ve glikoz şeker kullanılmayan diken balı olduğu için tamamen organik bir bal. Karaciğer yağlanması ve c vitamini yönünden çok etkili. Türkiye 'de bal üretiminde 4 yıldır iklimsel değişiklik nedeniyle rekoltede düşüş yaşandı. Dikenli bal ise sadece Karstan sonra Nevşehir'de yetişmektedir" dedi.

Gümüşhaneden ürettiği ballarla Kars, Ardahan ve Iğdır tanıtım günlerinde stant açan Bal üreticisi Engin Özden ise, "Arıların organik ve etkili bal üretmesi için doğadaki bitki örtüsünün çok zengin olması gerekir. Binbir çiçekten alınan ballar vatandaşlarımıza şifa olmaktadır" dedi.