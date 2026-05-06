Kağıthane’de korkunç olay! Boşanma aşamasındaki karısını vurdu Bunu gören kaynana da damadını öldürdü

Kağıthane Çeliktepe Mahallesinde bulunan bir adreste 15:30 sıralarında meydana gelen korkunç olay iddialara göre şöyle yaşandı. Silah sesi ve yaralama ihbarı üzerine harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, içeri girdiğinde 33 yaşındaki Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş şekilde buldu. Yapılan incelemelerde Rüzgar Eser'in eşi Nurşin Eser ile boşanma sürecinde olduğu aralarında kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre tartışma sırasında Rüzgar Eser'in eşi Nurşin'i silahla vurup ağır yaraladığı evde bulunan kaynanasını Delal A.'yu da darp etmeye başladığı öne sürüldü. Delal A. İse eline aldığı bıçakla damadı Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

MUTFAKTAN BIÇAK ALIP GÖĞSÜNE SAPLAMIŞ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede evde olay sırasında bulunan Nurşin Eser'in kardeşi B.E.nin de isfadesine başvurdu. B.E. Eniştesinin kendilerini darp edip ablasını vurduğunu söylediği öne sürüldü. Delal A.'nın da mutfaktan bıçak alıp damadını öldürdüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan Nurşin Eser'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAYNANA GÖZALTINDA

Olayla ilgili gözaltına alınan kaynana Delal A. (58)'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör