Kağıthane’de korkutan yangın! 4 gün önce park ettiği otomobil alev alev yandı

Olay, dün saat 17.15 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan 34 NGZ 58 plakalı otomobil alev alev yanmaya başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yanan araca müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.