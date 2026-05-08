Giriş Tarihi: 8.05.2026 08:42

Kağıthane'de korkutan yangın! Alevler metruk binayı sardı: 1 yaralı!

Kağıthane’de tek katlı metruk binada sabah saatlerinde başlayan yangın hemen yanındaki 5 katlı binaya sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 06.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Santral Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple tek katlı metruk binada başlayan yangın, bitişik nizamdaki 5 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri 5 katlı binada yaşayan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin diğer binalara yayılmasını önledi. Yangın 1 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı ve ardından tamamen söndürüldü. Yangın esnasında dumandan etkilenen bir kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEK KATLI BİNADA HASAR OLUŞTU

Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken tek katlı binada büyük çapta hasar oluştu. Mahalle sakinlerinde paniğe yol açan yangınla ilgili yetkililer inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAĞITHANE

