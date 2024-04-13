Kağıthane’de silahlı saldırı! Sokakta bulunanlara ateş açtılar: 1 ölü, 4 yaralı

3 SALDIRGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ!

Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada; "13.04.2024 günü Kağıthane ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 3 şahsın husumetli oldukları başka bir gruba yönelik rastgele ateş etmesi neticesinde 2'si ağır, toplam 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırıda ağır yaralanan Durmuş E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Şüpheli şahısların kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmekte olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.