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Giriş Tarihi: 15.1.2023 12:05 Son Güncelleme: 15.1.2023 13:06

Kağıthane’de tarihi eser baskını

İstanbul Kağıthane’de bir depoya baskın yapan polis ekipleri tarihi eser niteliği olan para ve ziynet eşyaları ele geçirdi. Baskın anları kameralara yansırken, depoda 134 adet para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kağıthane’de tarihi eser baskını

Kağıthane Ortabayır Mahallesi'ndeki bir depoda tarihi eser niteliğinde para ve ziynet eşyası olduğu bilgisini alan polisler hemen harekete geçti. Deponun çevresinde fiziki takip yapan polis ekipleri, geçtiğimiz Pazar günü saat 01.00 sıralarında depoya baskın düzenledi. Baskında içerideki Dursun Ş.'yi (58) gözaltına alan polis, adreste arama yapmaya başladı.

Yapılan incelemeler sonucunda kitaplık dolabının üst kısmında beyaz bez poşet içerisinde çeşitli renk ve simgeler bulunan eski dönemleri ait olduğu ve tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 127 adet para, 4 adet yüzük, 1 adet haç şeklinde obje, 1 adet üzerinde kırmızı taş olan obje, 1 adet kolye parçası toplamda 134 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzemeler ele geçirildi. Operasyon ve aramalar ise kameralara yansıdı.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDI

Yapılan baskının ardından depoda yapılan arama sonrası Dursun Ş. ve ele geçirilen malzemeler emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Dursun Ş.'ye "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Dursun Ş., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kağıthane’de tarihi eser baskını
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