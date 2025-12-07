Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane’de uyuşturucu baskını! Eve yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Giriş Tarihi: 7.12.2025 14:39

Kağıthane’de bir eve düzenlenen baskında 2 kilo 183 gram ve 1 kilo 324 gram marihuana ele geçirilirken, şüpheli Z.A. uyuşturucu ticareti ve silah suçlarından tutuklandı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi'ndeki bir dairede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü polisleri 2 Aralık sabahı adrese baskın düzenledi. Dairenin çevresi kapatılarak yapılan operasyonda içeride bulunan Z.A. yakalanırken, evde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah bulundu.

Ekiplerin çalışmasında evde 2 kilo 183 gram kokain, 1 kilo 324 gram marihuana, bir miktar esrar, 20 uyuşturucu hap, 1 litre amonyak, hassas terazi, ruhsatsız bir tabanca ve bir cep telefonu ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, malzemelerin satışa hazır şekilde paketlendiğini tespit etti. Gözaltına alınan Z.A., emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" ve "silah kanununa muhalefet" suçlarından sevk edildiği adliyede 3 Aralık günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

