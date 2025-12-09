Kağıthane’de uyuşturucu satıcısına suç üstü

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri: Kağıthane İlçesi'ne bağlı Gürsel Mahallesi'ndeki bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. Z.A. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda iki kilo 183 gram Kokain maddesi, bir kilo 324 gram Marihuana maddesi, 20 uyuşturucu hap, bir litre amonyak, bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen Z.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.