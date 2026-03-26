Kağıthane’de yanan ev küle döndü: Anne ve 2 çocuğu zor kurtarıldı! ’Gitti evim’ diyerek ağladı...

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki gecekonduda elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan anne ve 2 çocuğu çevredekilerden yardım istedi. Dumanları gören vatandaşlar gecekonduya gelerek kadın ve çocuklarını içeriden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
'EVİM YANDI' DİYEREK AĞLADI
Yangın devam ettiği sırada sokakta bekleyen kadın yanan evini gözyaşları içerisinde izledi. Kadın 'Gitti evim, evim yandı' sözleriyle ağlarken, komşuları ise 'Size bir şey olmasın' diyerek kadını uzun süre teselli etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.