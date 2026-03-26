Kağıthane’de yanan ev küle döndü: Anne ve 2 çocuğu zor kurtarıldı! ’Gitti evim’ diyerek ağladı...

'EVİM YANDI' DİYEREK AĞLADI

Yangın devam ettiği sırada sokakta bekleyen kadın yanan evini gözyaşları içerisinde izledi. Kadın 'Gitti evim, evim yandı' sözleriyle ağlarken, komşuları ise 'Size bir şey olmasın' diyerek kadını uzun süre teselli etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.