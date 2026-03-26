Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane’de yanan ev küle döndü: Anne ve 2 çocuğu zor kurtarıldı! 'Gitti evim' diyerek ağladı...
Giriş Tarihi: 26.03.2026 12:13

Kağıthane’de bir gecekonduda iddiaya göre elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kadın ve 2 çocuğu vatandaşlar tarafından evden çıkarılarak son anda kurtarıldı. Komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kadın 'Gitti evim, evim yandı' diyerek uzun süre ağladı. Komşuları ise kadını 'Size bir şey olmasın' diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Olay, dün saat 14.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki gecekonduda elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan anne ve 2 çocuğu çevredekilerden yardım istedi. Dumanları gören vatandaşlar gecekonduya gelerek kadın ve çocuklarını içeriden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

'EVİM YANDI' DİYEREK AĞLADI

Yangın devam ettiği sırada sokakta bekleyen kadın yanan evini gözyaşları içerisinde izledi. Kadın 'Gitti evim, evim yandı' sözleriyle ağlarken, komşuları ise 'Size bir şey olmasın' diyerek kadını uzun süre teselli etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

