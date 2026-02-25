Kağıthane’de yürekler ağza geldi: Önce araca sonra okul duvarına ok gibi saplandı!

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Recep Başkök, yolda ilerlediği sırada önünde bulunan araca çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Otomobil dakikalar önce yol kenarına park eden araca vurdu; ardından da savrularak okulun bahçe duvarına çarptı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.