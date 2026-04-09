Kağıthane’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kaza, saat 23:30 sıralarında Kağıthane Hasdal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasdal Kavşağı'ndan Edirne istikametine seyir halinde olan 34 HGY 720 ve 34 BEU 912 plakalı 2 otomobil direksiyon hâkimiyetlerini kaybederek, önce çarpıştı sonra bariyerlere saplandı. Bariyerlerden kopan parça karşı istikametten gelen 34 MUT 466 plakalı midibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle midibüste direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlerin üzerine çıktı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı olan vatandaş bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yolu kontrollü bir şekilde keserek, bölgede çalışma başlatıldı. Çekicinin gelmesiyle birlikte 2 otomobil ve midibüs kaldırılarak trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.