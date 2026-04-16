Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane’de zincirleme kaza! Saniyelik hata felakete döndü: 6 araç birbirine girdi
Giriş Tarihi: 16.04.2026 14:43

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Trafik yoğunluğu sırasında bir otomobilin ani freni 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. İşte, feci kazanın detayları…

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Kaza, saat 12.00 sıralarında Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik nedeniyle öndeki otomobilin ani fren yapması üzerine arkadan gelen araçlar duramayarak birbirine çarptı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik durma noktasına geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri, ulaşımı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

"ARKASINDAN GELENLER PEŞ PEŞE ÇARPTI"

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Öndeki araç sürücüsü Bekir Varış, "Önde trafik oluştu, ben durdum. Arkadaki araç da durdu ancak arkasından gelenler peş peşe çarptı. Zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi. Bazı kişilerde hafif sıyrıklar vardı ancak hastaneye gitmeyi gerektirecek bir durum yoktu. Kaza nedeniyle trafik bir süre kapandı" dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA