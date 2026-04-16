Kağıthane’de zincirleme kaza! Saniyelik hata felakete döndü: 6 araç birbirine girdi

"ARKASINDAN GELENLER PEŞ PEŞE ÇARPTI"

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Öndeki araç sürücüsü Bekir Varış, "Önde trafik oluştu, ben durdum. Arkadaki araç da durdu ancak arkasından gelenler peş peşe çarptı. Zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi. Bazı kişilerde hafif sıyrıklar vardı ancak hastaneye gitmeyi gerektirecek bir durum yoktu. Kaza nedeniyle trafik bir süre kapandı" dedi.