Kağıthane’deki çete hesaplaşması 6 tutuklama

İstanbul Kağıthane'de Hamidiye Mahallesi'nde 15 Ocak günü yaşanan olayda Burak Tunçel (26), aracını park ettiği sırada uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Tunçel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaşanan olayın çete hesaplaşması olduğu değerlendiriyordu.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tunçel'e yönelik saldırıda şüphelilerle birlikte hareket ettikleri tespit edilen şahısların gözaltına alınması için yakalama kararı çıkarıldı.
2'Sİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK 6 ŞÜPHELİ
Gözaltına alınan şüpheliler bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifade işlemlerinin ardından 2'si suça sürüklenen çocuk ve 4 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
Hakimlik, talep doğrultusunda karar vererek şüphelileri tutukladı.