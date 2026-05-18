Kağıthane’deki dehşetin detayları kan dondurdu: Kayınvalidesinin öldürdüğü cani damadın attığı mesajlar ortaya çıktı! ‘Vücudunu mermiyle...’

KIZI YARALANINCA TEZGAHTAN BIÇAĞI ALDI

Olay gününün de detaylarıyla anlatıldığı soruşturmada şu bilgilere ulaşıldı: Eşinin annesinin evine gitmesini hazmedemeyen Rüzgar Eser tehdit ve hakaretlere devam etti. Olay günü Nurşin E'yi görüntülü arayan Eser, "Geliyorum, seni de anneni de öldüreceğim" şeklinde tehditler savurdu. 5-6 dakika sonra eve gelen Eser, kapı açılır açılmaz silahını önce baldızı Betül E'ye doğrulttu, silah patladı ancak müdahale ile kimseye isabet ettiremedi. Eşi ve kızının bulunduğu yatak odasına yönelen Rüzgar Eser, burada eşine saldırmaya çalıştı, kendisine engel olmaya çalışan baldızı ve kayınvalidesini silah kabzasıyla darp etmeye başladı. Mutfağa kaçan Nurşin E'nin peşinden giden Rüzgar Eser, mutfakta genç kadını istediği atışı beceremeyerek boynundan ağır yaraladı. Kızının yaralandığını gören Delal A, Eser'i durdurmak için tezgahtan aldığı bıçağı rastgele savurdu, Eser aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.