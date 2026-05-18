Kağıthane’deki dehşetin detayları kan dondurdu: Kayınvalidesinin öldürdüğü cani damadın attığı mesajlar ortaya çıktı! ‘Vücudunu mermiyle...’

Kağıthane'de kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın eşine gönderdiği tehdit mesajları kan dondurdu. SABAH o mesajlara ulaştı.
"KARŞINA ÇIKIP VÜCUDUNU MERMİ İLE DOLDURACAĞIM"
Boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E'yi (28), kayınvalidesinin evinde silahla ağır yaralayan Rüzgar Eser'in (33), kayınvalide Delal A. tarafından bıçakla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada Rüzgar Eser'in, olaydan kısa süre önce Nurşin E'ye attığı mesajlarda "Merak etme 114 gün ömrümüz kaldı", "Her gün biraz daha ölüme yaklaşıyoruz", "Karşına çıkıp senin vücudunu mermi ile dolduracağımda paraya gerek kalmaz", "Gebereceksin sonra da ben öleceğim", Öleceğini bilmek korkutuyor mu", "Senin kanını içeceğim", "Kızının saçlarını tara bir gün keşke annem tarasaydı diyecek" gibi tehdit ve taciz içerikli cümleler sarf ettiği görüldü.
BAŞSAVCILIKÇA 2 AYRI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ
Nurşin E'nin 5 yıllık evliliğinin son 2 yılında Rüzgar Eser'in pek çok kez tehdit ve darbına maruz kaldığı belirtilen soruşturma dosyasında; Nurşin E'nin daha önce şikayette bulunduğu ve başsavcılık tarafından 2 ayrı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmalar neticesinde Eser hakkında uzaklaştırma kararı verilirken Nurşin E. de annesi Delal A'nın yanında yaşamaya başladığı dosyada belirtildi.
KIZI YARALANINCA TEZGAHTAN BIÇAĞI ALDI
Olay gününün de detaylarıyla anlatıldığı soruşturmada şu bilgilere ulaşıldı: Eşinin annesinin evine gitmesini hazmedemeyen Rüzgar Eser tehdit ve hakaretlere devam etti. Olay günü Nurşin E'yi görüntülü arayan Eser, "Geliyorum, seni de anneni de öldüreceğim" şeklinde tehditler savurdu. 5-6 dakika sonra eve gelen Eser, kapı açılır açılmaz silahını önce baldızı Betül E'ye doğrulttu, silah patladı ancak müdahale ile kimseye isabet ettiremedi. Eşi ve kızının bulunduğu yatak odasına yönelen Rüzgar Eser, burada eşine saldırmaya çalıştı, kendisine engel olmaya çalışan baldızı ve kayınvalidesini silah kabzasıyla darp etmeye başladı. Mutfağa kaçan Nurşin E'nin peşinden giden Rüzgar Eser, mutfakta genç kadını istediği atışı beceremeyerek boynundan ağır yaraladı. Kızının yaralandığını gören Delal A, Eser'i durdurmak için tezgahtan aldığı bıçağı rastgele savurdu, Eser aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.
"YAŞI İTİBARİYLE BAŞKA TÜRLÜ DURDURMA İMKANI YOKTU"
Olayın ardından gözaltına alınan Delal A. ve Betül E'nin, savcılık tarafından 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edilmesinin gerekçesine de SABAH ulaştı. Savcılık sevk yazısında; Delal A'nın yaşı itibariyle, kızının öldürülmesini başka türlü engelleyemeyeceği, Delal A'nın eyleminin 'meşru müdafaa' sınırları içerisinde kaldığı kaydedildi. Betül E'nin de annesi ile kız kardeşine yönelik eylemleri durdurma zorunluluğuyla hareket ettiği belirtilerek adli kontrol tedbirlerinin yeterli ve ölçülü olduğu değerlendirildi.