Kahraman baba

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bir evde geçtiğimiz gece çıkan yangın bir aileyi yasa boğdu. Şabanözü Mahallesi'nde gelen yangında evde televizyonun yanındaki prizden çıkan yangını fark eden Murat Çetinkaya (41), alevlerin arasında kalarak eşi Zeynep Çetinkaya, çocukları Elmas Çetinkaya ve Süleyman Çetinkaya'yı dışarı çıkarmayı başardı. Yangın sırasında ağır yaralanan Çetinkaya için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumunun ağırlaşması üzerine Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Vücutlarında yanıklar oluşan anne Zeynep ile çocukları Elmas ve Süleyman'ın hastanede tedavisi devam ettiği öğrenildi.

"EV YANIYOR, BABAM YANIYOR"

Olay gecesi yangın haberini duyar duymaz yardıma koşan Mahalle Muhtarı Ömer Aktürk, korku dolu anları SABAH'a anlattı. Öztürk, "Ailecek uyuyorlarmış. Yangını fark edince dışarı çıkamamışlar. Anne Zeynep ve oğlu Süleyman ile birlikte mutfak tarafına geçmiş, orada dumandan etkilenip bayılmışlar. Baba, kızı Elmas ile salondaymış. Baba, çocuğu bir şekilde dışarı çıkarmayı başarmış. Küçük çocuk da dedesine gidip 'Ev yanıyor, babam yanıyor' diye haber vermiş. Bunun üzerine dedesi ve komşular birlikte müdahale etmişler. Anne ve oğlu evden çıkarılmış. En son baba çıkmış ancak vücudunda çok fazla yanık olduğu için hastaneye kaldırılmış. Ne yazık ki bugün hastanede hayatını kaybetmiş. Mahallece çok üzüldük" diye konuştu.