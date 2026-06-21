Kahraman babalar Boğaz’da buluştu

15 Temmuz Derneği, hain darbe girişimine karşı canlarını siper ederek destan yazan şehitlerin emanetleri ve gaziler için Babalar Günü'ne özel anlamlı bir Boğaz turu programı düzenledi. Darbe girişiminin 10'uncu yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmaya evlatlarını vatan uğruna toprağa veren şehit babaları, babalarının yokluğunu yüreklerinde taşıyan şehit çocukları, eşlerini şehitlik mertebesine uğurlayan vakur kadınlar ve kahraman gaziler katıldı. Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, şehitleri rahmetle anarak gazilere hayırlı ömürler diledi. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, vatanın birliği ve beraberliği için en değerli varlıklarını feda eden ailelere minnettar olduklarını vurguladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!