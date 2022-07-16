15 Temmuz gecesi sonrası 10 gün hayat mücadelesi vermişti: Kahraman komutan gözyaşlarıyla anlattı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kartaltepe Kışlası Komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Davut Ala, o gece darbecilerle çatışmaya girdi. Kendi kışlasının tanklarının çıktığını gören Ala, çatışmak için helikopterli alana yönelince kendisine ateş açıldı. 7 yerinden kurşun alan Paşa, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
10 gün yoğun bakımda tedavi altında tutulan Ala, taburcu olarak görevinin başına döndü. Şimdilerde Erzincan 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı olarak görev yapan Davut Ala, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı.
"GEREKİRSE CANIMI FEDA EDERİM"
Erzincanlılara seslenen Ala, o gece yaşadıklarını anlatınca gözyaşlarını tutamadı. 'Gerekirse canımı feda ederim' diyen Tümgeneral Ala; "Bu konuşmamı bir general veya garnizon komutanı olarak değil, sizin aranızdan çıkmış bir Anadolu çocuğu, gazi bir Türk vatandaşı olarak müsaadenizle yapıyorum. Şehitlik ve gazilik nasip işidir. 15 Temmuz'da şehit edilen 251 şehidimiz ve 2 bin 196 gazimizin her birinin inanın kendi başına bu millete ilham verecek anıları vardır. O akşam hiç kimseden emir almadan, sonunu düşünmeden yardan ve serden vazgeçerek naçizane ben de bu anılarda yer aldım. 15 Temmuz belki ilk bakıldığında yalnızca aziz milletimize ve devletimize kaşı yapılan bir hareket olarak gözükebilir. Ancak dikkatli izlenildiğinde anlaşılacaktır ki ümidini Türkiye'ye bağlamış, gönlü ve gözü Türkiye ile beraber olan dünyada ki tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize de karşı yapılmış bir darbe girişimidir. Ben canımı bu vatana vermeye her zaman hazırım" diye konuştu.