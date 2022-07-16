15 Temmuz gecesi sonrası 10 gün hayat mücadelesi vermişti: Kahraman komutan gözyaşlarıyla anlattı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kartaltepe Kışlası Komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Davut Ala, o gece darbecilerle çatışmaya girdi. Kendi kışlasının tanklarının çıktığını gören Ala, çatışmak için helikopterli alana yönelince kendisine ateş açıldı. 7 yerinden kurşun alan Paşa, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

10 gün yoğun bakımda tedavi altında tutulan Ala, taburcu olarak görevinin başına döndü. Şimdilerde Erzincan 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı olarak görev yapan Davut Ala, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı.