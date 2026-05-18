Kahraman polisler son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan şehit polis memurları için ilk tören, görev yaptıkları Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirildi. Türk bayraklarına sarılı naaşların alana getirilmesiyle birlikte mesai arkadaşları ve vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Resmi törenin ardından şehitler için Çorlu'daki Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, milletvekilleri, belediye başkanları, protokol üyeleri, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit polislerin aileleri ve yakınları tören sırasında ayakta durmakta güçlük çekerken, vatandaşlar da dualarla şehitlere veda etti. Cenaze namazının ardından omuzlara alınan şehitlerin naaşları, tekbirler ve dualar eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı. Cadde ve sokaklara akın eden binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla şehit polisleri uğurlarken, törende birlik ve dayanışma mesajları verildi.