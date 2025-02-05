Kahramanlar

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde bölgede görev alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, afetin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen yaşadıkları o zorlu günleri unutamadı. Ekipler, Kahramanmaraş'ta 22, Adıyaman'da 15, Hatay'da 45 kişi olmak üzere 82 kişiyi enkazdan kurtardı.

PARMAĞIMI TUTTU

Enkazdan 128 saat sonra sağ olarak çıkarılması nedeniyle kamuoyunda 'Mucize bebek' olarak anılan 28 günlük Halit Talha'yı kurtaran ekipte yer alan İtfaiye Ekip Amiri Zafer Yavuz, "Onu kurtarırken parmağımı tuttu. Ben de 'Herhalde bana teşekkür ediyor' dedim. O parmağımı tutarken birlikte çıktık" dedi.

YAĞMUR ÇOK ÜŞÜMÜŞTÜ

Kahramanmaraş'ta depremden 40 saat sonra kurtarılan 9 yaşındaki Yağmur Albayrak'ın kurtarılma anlarını anlatan Kartepe İtfaiye Grup Vardiya Amiri Alkan Özdemir ise, "Benim unutamadığım, sonradan da takibini yaptığım ve şu anda iyi olduğunu bildiğim Yağmur'u o gün kurtardık. 8 saat süren zorlu bir operasyondu. Yağmur soğuktan dolayı üşüdüğünü söylediği battaniyelerle, bütün enkazın etrafını sardık, bir yandan da çalışmaya devam ettik" diye konuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü eğitmeni Hasan Koyunlu da, "Mesleğe başladıktan yaklaşık 1 yıl sonra 17 Ağustos 1999 Depremi'ni yaşadık. 6 Şubat'ta bu acıları tazeledi. O gün yakınlarını enkazdan kurtarmak isteyen bir kadın, 'Kocaeli'den mi geliyorsunuz' dedi. 'Evet', dedim. 'Bizim acımızı siz yaşadığınız, bizi en iyi siz anlarsınız. Sizden yardım bekliyorum' dedi. Bu gerçekten benim için meslek hayatımda karşılaştığım en duygusal anlardan bir tanesiydi" ifadelerini kullandı. DHA