Kahramanların hatıraları satılamayacak

Çanakkale Savaşı ve şehitlerin hatıralarına saygısızlığa son verilecek. Çanakkale Savaşı sırasında kullanılan tüm malzemeler taşınabilir kültür varlığı statüsüne alınacak. Böylece çarşı, pazar ve internette satışlarına dur denilecek. AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu, vakıflar ve turizme ilişkin değişiklikler içeren yasa teklifi TBMM Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşülüp kabul edildi. Teklifte yer alan Çanakkale Savaşı malzemelerine ilişkin madde dikkat çekti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşı malzemelerinin şu anda taşınır kültür varlığı sayılmadığına dikkat çekerek şöyle devam etti: "Çanakkale savaş malzemeleri çarşıda, pazarda, birçok antika dükkânında satılır hâle geldi. Hatta, dijital mecralarda Çanakkale savaş malzemelerinin açık artırma usulüyle satıldığını görünce biz tabii üzüldük, bununla alakalı da bir kanuni himaye almak istedik. Dolayısıyla, Çanakkale harp malzemelerinin taşınır kültür varlığı statüsüne alınarak derli toplu bir envanter kaydı şeklinde bunların artık elden ele alınıp satılmasının önlenmesi amaçlanmaktadır."

BATIKLARA DA KORUMA

Kaşdemir, teklifin Çanakkale Savaşı batıkları ile ilgili de düzenlemeler içerdiğine dikkat çekerek, "Denizde savaş batıkları da şu anda bizim envanterimiz içerisine giriyor. Gelibolu su altı parkı ilan ettik orasıyla alakalı, suyun altında 150 kilometrekarelik bir alanda su altı parkı oluşturduk. Denizin altındaki savaş batıklarını da bir kültürel miras olarak kabul edip buralarda aktiviteler yapmak istiyoruz" diye konuştu.