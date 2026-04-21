Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama! “Saldırganını ölmediği iddiaları asılsız”

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, olayın hemen ardından gerçekleştirilen detaylı inceleme sonucu saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiğinin kesin olarak tespit edildiği bildirildi. Failin cenazesinin, güvenlik güçleri gözetiminde Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldığı ve burada nöbetçi Cumhuriyet savcısının katılımıyla otopsi işlemlerinin eksiksiz şekilde tamamlandığı aktarıldı. Açıklamada, defin ruhsatının düzenlendiği ve tüm adli sürecin mevzuata uygun biçimde yürütüldüğü vurgulandı. Ayrıca mağdur ve müştekilerin, dosyada yer alan otopsi ve ölü muayene kayıtlarına erişim hakkı bulunduğu ifade edildi.

DEZENFORMASYONA SORUŞTURMA

Öte yandan, olay sonrası sosyal medyada yayılan ve toplumda korku ile panik oluşturabilecek nitelikteki yanlış bilgilerle ilgili de harekete geçildi. Başsavcılık, bu tür içerikleri yayan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu 217/A maddesi kapsamında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.