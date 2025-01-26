Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş Havalimanı Nerede? Kahramanmaraş Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 26.1.2025 17:00 Son Güncelleme: 26.1.2025 17:01

Kahramanmaraş Havalimanı Nerede? Kahramanmaraş Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Kahramanmaraş Havalimanı, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan ve tarihi dokusuyla ünlü Kahramanmaraş şehrine hizmet veren önemli bir hava ulaşım merkezidir. Şehir merkezine olan yakınlığı sayesinde yerli ve yabancı turistler için kolay bir konumdadır. Modern yapısı ile öne çıkan bir havalimanıdır. Kahramanmaraş Havalimanı nerede, nereye yakın, yol tarifi ile nasıl gidilir sorularına ek olarak, hem toplu taşıma hem de özel araç seçenekleriyle havalimanı ulaşımının oldukça basit olduğunu söyleyebiliriz.

Kahramanmaraş Havalimanı Nerede? Kahramanmaraş Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Kahramanmaraş Havalimanı, hem ulaşım kolaylığı hem de sunduğu hizmetlerle bölgenin önemli bir ulaşım noktasıdır. Yoğun dönemlerde ve sabah erken saatlerde havaalanına biraz erken gitmek, olası aksaklıkların önüne geçecektir. Ayrıca, havalimanındaki otopark hizmetleri ile özel araçlarınızı güvenle park edebilirsiniz. Kahramanmaraş Havalimanı nerede, nereye yakın, yol tarifi ile nasıl gidilir demeden önce, bunları göz önünde bulundurmanız işinize yarayacaktır.

Kahramanmaraş Havalimanı Nerede?

Kahramanmaraş Havalimanı, şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Gaziantep-Pazarcık çevre yolu üzerinde yer alan havalimanı, hem iç hat uçuşlarına hem de sınırlı dış hat uçuşlarına ev sahipliği yaparak bölgenin ulaşımında önemli bir role sahiptir.

Kahramanmaraş Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Kahramanmaraş Havalimanı, şehir merkezine oldukça yakındır ve kolay bir şekilde ulaşılabilir. Bunun yanı sıra, çevre illerden de erişim sağlanabilmektedir. Havalimanı, Gaziantep'e yaklaşık 75 kilometre, Adıyaman'a 150 kilometre ve Hatay'a 155 kilometre mesafededir. Bu nedenle Kahramanmaraş Havalimanı, yalnızca şehir için değil, çevre iller için de stratejik bir öneme sahiptir.

Havalimanından şehir merkezine ulaşmak oldukça kolaydır. Havalimanı çıkışından sonra takip edeceğiniz yol genellikle tek bir ana yoldur. Yol işaretlerini takip ederek şehir merkezine rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Havalimanına ulaşım için farklı alternatifler bulunmaktadır:

  • Özel Araç: Kahramanmaraş şehir merkezinden Gaziantep yolu üzerinden yaklaşık 10 dakikalık bir sürüşle havalimanına ulaşabilirsiniz. Yol tabelaları oldukça açık ve yönlendiricidir.

  • Toplu Taşıma: Şehir içinden kalkan belediye otobüsleri ve özel minibüslerle havalimanına ulaşım sağlanabilir. Bu seçenek, özellikle araç kullanmayanlar için oldukça pratiktir.

  • Taksi: Şehir merkezinden taksiyle havalimanına gitmek hızlı ve konforlu bir seçenektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş Havalimanı Nerede? Kahramanmaraş Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA