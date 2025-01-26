Kahramanmaraş Havalimanı Nerede? Kahramanmaraş Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Kahramanmaraş Havalimanı, hem ulaşım kolaylığı hem de sunduğu hizmetlerle bölgenin önemli bir ulaşım noktasıdır. Yoğun dönemlerde ve sabah erken saatlerde havaalanına biraz erken gitmek, olası aksaklıkların önüne geçecektir. Ayrıca, havalimanındaki otopark hizmetleri ile özel araçlarınızı güvenle park edebilirsiniz. Kahramanmaraş Havalimanı nerede, nereye yakın, yol tarifi ile nasıl gidilir demeden önce, bunları göz önünde bulundurmanız işinize yarayacaktır.

Kahramanmaraş Havalimanı Nerede?

Kahramanmaraş Havalimanı, şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Gaziantep-Pazarcık çevre yolu üzerinde yer alan havalimanı, hem iç hat uçuşlarına hem de sınırlı dış hat uçuşlarına ev sahipliği yaparak bölgenin ulaşımında önemli bir role sahiptir.

Kahramanmaraş Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Kahramanmaraş Havalimanı, şehir merkezine oldukça yakındır ve kolay bir şekilde ulaşılabilir. Bunun yanı sıra, çevre illerden de erişim sağlanabilmektedir. Havalimanı, Gaziantep'e yaklaşık 75 kilometre, Adıyaman'a 150 kilometre ve Hatay'a 155 kilometre mesafededir. Bu nedenle Kahramanmaraş Havalimanı, yalnızca şehir için değil, çevre iller için de stratejik bir öneme sahiptir.

Havalimanından şehir merkezine ulaşmak oldukça kolaydır. Havalimanı çıkışından sonra takip edeceğiniz yol genellikle tek bir ana yoldur. Yol işaretlerini takip ederek şehir merkezine rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Havalimanına ulaşım için farklı alternatifler bulunmaktadır: