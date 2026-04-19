SON DAKİKA | Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

"Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."