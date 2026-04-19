SON DAKİKA | Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Giriş Tarihi: 19.04.2026 17:57 Son Güncelleme: 19.04.2026 18:14

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını açıkladı.

AA Yaşam
  • ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin sürecin Bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

NE OLMUŞTU?

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
