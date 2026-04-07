Kahramanmaraş merkezli 8 ilde fuhuş operasyonu: 23 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli olarak Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Ankara, Uşak, Mersin ve Gaziantep'te 7 Nisan 2026 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 19'u Türk, 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yürütülen mali incelemelerde, şüphelilere ait toplam 716 milyon 229 bin 126 lira 75 kuruşluk işlem hacmi tespit edildi. Soruşturma kapsamında 25 şüphelinin banka, kripto varlık ve finansal hesapları ile 6 konut, 1 tarla hissesi ve 12 araca el konuldu.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 uzun namlulu tüfek, 8 dolu kartuş, çok sayıda cinsel içerikli ürün, 234 bin lira, 1.000 dolar, 1.055 euro ve bin Tayland bahtı nakit para ile yaklaşık 1 milyon 360 bin lira değerinde ziynet eşyası, çok sayıda sentetik ilaç ve bir miktar esrar ele geçirildi. Operasyonda mağdur durumda olduğu belirlenen 7'si Türk, 14'ü yabancı uyruklu toplam 21 kadın koruma altına alındı.

Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.