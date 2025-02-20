Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Kahramanmaraş Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?
Giriş Tarihi: 20.2.2025 16:13 Son Güncelleme: 20.2.2025 16:13

Kahramanmaraş Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Kahramanmaraş Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Kahramanmaraş, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında bir köprü görevi gören önemli şehirlerden biridir. Bu nedenle, şehirlerarası ulaşımın merkezi konumunda bulunan Kahramanmaraş Otogarı, hem yerel halk hem de çevre illerden gelen yolcular için kritik bir noktadır. Kahramanmaraş Otogar nerede ve hangi ilçede sorusuyla beraber, yol tarifi ile Kahramanmaraş Otogarı’na nasıl gidilir sorusu da önem kazanmaktadır.

Kahramanmaraş Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Kahramanmaraş Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Şehirlerarası otobüs yolculukları, Türkiye'nin dört bir yanına güvenli ve konforlu ulaşım sağlayan en yaygın seyahat yöntemlerinden biridir. Kahramanmaraş Otogarı, modern yapısı ve geniş ulaşım ağıyla, şehre gelen ve şehirden ayrılan yolculara hizmet vermektedir. Bu güzide şehrimize yapılacak bir yolculuk planındaki en önemli sorular ise Kahramanmaraş Otogar nerede ve hangi ilçede olmaktadır. Buradan başlayacak bir yolculuk planı için ise yol tarifi ile Kahramanmaraş Otogarı'na nasıl gidilir sorusu da önemlidir.

Yol Tarifi ile Kahramanmaraş Otogarı'na Nasıl Gidilir?

Kahramanmaraş Otogarı'na ulaşım için çeşitli toplu taşıma seçenekleri mevcuttur. Şehir içinden ve çevre ilçelerden hareket eden toplu taşıma araçları ve minibüsler otogara düzenli seferler düzenlemektedir. Ayrıca, otobüs firmalarının sağladığı servis hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz.

Toplu taşıma kullanmayı tercih ediyorsanız aşağıdaki otobüs hatları otogar güzergahından geçmektedir:

  • H/11: Otobüs Terminali

  • H24: Binevler Cuma Pazarı

  • H25: Aksu Kışla

  • H26: Hasancıklı

  • B/60: Türkoğlu - Şekeroba

  • B/62: Küçük Sır

  • B/32B: KSÜ Avşar

  • B/30C: Şehir Hastanesi

Bu hatlar, şehrin farklı bölgelerinden otogara ulaşımı sağlamaktadır.

Kahramanmaraş Otogar Nerede?

Daha fazla bilgi veya yardım için otogarı iletişim bilgileri:

  • Adres: Hacımustafa Mahallesi, Kahramanmaraş Otobüs Terminali, 46000 Merkez/Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Otogarı'na ulaşım konusunda daha detaylı bilgi almak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu bilgilerle, Kahramanmaraş Otogarı'na ulaşımınızı kolaylıkla planlayabilirsiniz.

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Kahramanmaraş Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Kahramanmaraş Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?
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