Kahramanmaraş Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Kahramanmaraş Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Şehirlerarası otobüs yolculukları, Türkiye'nin dört bir yanına güvenli ve konforlu ulaşım sağlayan en yaygın seyahat yöntemlerinden biridir. Kahramanmaraş Otogarı, modern yapısı ve geniş ulaşım ağıyla, şehre gelen ve şehirden ayrılan yolculara hizmet vermektedir. Bu güzide şehrimize yapılacak bir yolculuk planındaki en önemli sorular ise Kahramanmaraş Otogar nerede ve hangi ilçede olmaktadır. Buradan başlayacak bir yolculuk planı için ise yol tarifi ile Kahramanmaraş Otogarı'na nasıl gidilir sorusu da önemlidir.

Yol Tarifi ile Kahramanmaraş Otogarı'na Nasıl Gidilir?

Kahramanmaraş Otogarı'na ulaşım için çeşitli toplu taşıma seçenekleri mevcuttur. Şehir içinden ve çevre ilçelerden hareket eden toplu taşıma araçları ve minibüsler otogara düzenli seferler düzenlemektedir. Ayrıca, otobüs firmalarının sağladığı servis hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz.

Toplu taşıma kullanmayı tercih ediyorsanız aşağıdaki otobüs hatları otogar güzergahından geçmektedir:

H/11: Otobüs Terminali

H24: Binevler Cuma Pazarı

H25: Aksu Kışla

H26: Hasancıklı

B/60: Türkoğlu - Şekeroba

B/62: Küçük Sır

B/32B: KSÜ Avşar

B/30C: Şehir Hastanesi

Bu hatlar, şehrin farklı bölgelerinden otogara ulaşımı sağlamaktadır.

Kahramanmaraş Otogar Nerede?

Daha fazla bilgi veya yardım için otogarı iletişim bilgileri:

Adres: Hacımustafa Mahallesi, Kahramanmaraş Otobüs Terminali, 46000 Merkez/Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Otogarı'na ulaşım konusunda daha detaylı bilgi almak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu bilgilerle, Kahramanmaraş Otogarı'na ulaşımınızı kolaylıkla planlayabilirsiniz.