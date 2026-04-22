Kahramanmaraş saldırganının annesi de tutuklandı

Kahramanmaraş
'ta okuduğu okula silahlı saldırıda bulunarak 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi katleden İsa Aras Mersinli
'nin (14), ilk gün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan annesi Pınar Peyman Mersinli, hakkında yapılan itiraz üzerine "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı. Baba Uğur Mersinli de, daha önce tutuklanmıştı. Bu arada TBMM Genel Kurulu'nda grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak önerisiyle; Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin araştırma komisyonu kuruldu.