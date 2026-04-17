Kahramanmaraş Valiliği’nden yaralıların son durumuyla ilgili açıklama: 8’inin tedavisi sürüyor

Giriş Tarihi: 17.04.2026 11:54

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda çarşamba günü yaşanan silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi ise yaralanmıştı. Valilik, yaralıların sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yaralananlardan 8'inin tedavisinin sürdüğü, 5 öğrencinin yoğun bakımda takip edildiği açıklandı.

Kahramanmaraş Valiliği, 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği okuldaki silahlı saldırıda yaralananlardan 8'inin tedavisinin sürdüğünü, 5 öğrencinin yoğun bakımda takip edildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün yaşanan olayda hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

5'İNİN TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR

Olayda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere fail hariç 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Yaralanan 8 öğrencimizin tedavileri farklı hastanelerde devam etmekte olup bu öğrencilerimizden 5'inin tedavisi yoğun bakımda sürdürülmektedir. Kamuoyunun, asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi, yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

