Kahramanmaraş ve Siirt’te yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2026 Siirt ve Kahramanmaraş’ta kar tatili olacak mı?

Yurt genelinde etkisini artıran kış şartları sebebiyle bazı illerde eğitim öğretime kısmi ara veriliyor. Doğu illerinde de pek çok ilde bugün için alınan kar tatili karası sonrası Kahramanmaraş ve Siirt'te yarın okullar tatil mi sorusu araştırma konusu halini aldı. İşte 13 Ocak 2026 için alınan kararlar.
Kahramanmaraş ve Siirt'te Yarın Okullar Tatil Mi?
Kahramanmaraş ve Siirt Valiliği 13 Ocak Salı günü için henüz bir tatil kararı açıklamadı.
Tatil kararları genellikle akşam saatlerinde açıklanıyor. Önümüzdeki saatlerde bir duyuru yapılması halinde detaylar haberimize eklenecek.
Bugün (11.01.2026) öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Adıyaman'ın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın yüksekleri ve Diyarbakır'ın kuzeybatısının yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.