Kahramanmaraş ve Siirt’te yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2026 Siirt ve Kahramanmaraş’ta kar tatili olacak mı?

Bugün (11.01.2026) öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Adıyaman'ın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın yüksekleri ve Diyarbakır'ın kuzeybatısının yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.