Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremle ilgili bilgileri internet sitesinden açıkladı.

AFAD, depremin merkezini Göksun olarak açıklarken, büyüklüğün 4 olduğunu bildirdi. Depremni derinliği ise 7.01 km olarak kaydedildi.