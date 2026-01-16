Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 16.01.2026 13:35

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremle ilgili bilgileri internet sitesinden açıkladı.

AFAD, depremin merkezini Göksun olarak açıklarken, büyüklüğün 4 olduğunu bildirdi. Depremni derinliği ise 7.01 km olarak kaydedildi.

