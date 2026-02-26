Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA I Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş Tarihi: 26.02.2026 20:26 Son Güncelleme: 26.02.2026 20:33

Son Dakika Haberleri... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika Haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremle ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

