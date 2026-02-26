SON DAKİKA I Kahramanmaraş’ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremle ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 26, 2026
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-02-26
Saat:20:17:08 TSİ
Enlem:38.10667 N
Boylam:37.3125 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/2ZdWDzohBN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi