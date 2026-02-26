SON DAKİKA I Kahramanmaraş’ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremle ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

