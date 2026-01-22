Kahramanmaraş’ta 61 yol ulaşıma kapandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Andırın, Göksun, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde çok sayıda mahalle ve grup yolunun kapalı olduğu bildirildi.





TÜRKOĞLU VE KAYSERİ YOLUNDA KRİTİK KAPATMALAR



Türkoğlu ilçesinde Narlı KÇS Kavşağı ile Gaziantep arası eski yolun tüm araçlara kapatıldığı, ulaşımın otoban üzerinden sağlandığı belirtildi. Ayrıca Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun, büyük araçlar ile kış lastiği bulunmayan araçlara geçici olarak kapatıldığı açıklandı.



İÇME SUYU ARIZASI VE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Andırın ilçesine bağlı Tanır Mahallesi Kirmentaş mevkisinde içme suyu arızası yaşandığı, ekiplerin bölgede onarım çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, karayolları, belediye ve ilgili kurum ekiplerinin kapalı yolların açılması için sahada yoğun şekilde çalıştığını belirtilirken, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.