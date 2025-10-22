Kahramanmaraş’ta aile katliamı: Eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü, üvey kızını yaraladı! Yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı

BU KEZ ESKİ KAYINVALİDESİNİN EVİNE GİTTİ

Polis tarafından her yerde aranmaya başlanılan Hakan Yılmaz, eski eşinin evinden ayrıldıktan sonra eski kayınvalidesi Gülistan Görkem'in Namık Kemal Mahallesi'ndeki evine gitti. Yılmaz burada da Gülistan Görkem ile üvey kızı Eda Nur Göksu'ya tabancayla ateş edip kaçtı.