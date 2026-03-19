Kahramanmaraş’ta bayram bereketi: Çarşılar dolup taştı

Deprem sonrası Ebrar Sitesi yanında kurulan konteyner çarşı, bayram alışverişinin merkezi haline geldi. Günün her saatinde yoğunluğun yaşandığı çarşıda özellikle bayramlık kıyafetler, şekerleme, çikolata ve ayakkabıya ilgi büyük.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR

25 yıldır tekstil sektöründe hizmet veren Mehmet Kurt (45), işlerdeki artıştan memnun olduklarını belirterek, "Ramazan'ın ortasından sonra ciddi bir yoğunluk başladı. Özellikle giyime talep çok yüksek. İki dükkânımda 15 kişi çalışıyor. Hayırsever vatandaşlarımız birçok çocuğu bayramlıkla sevindiriyor. Ramazan'ın ruhu burada yaşanıyor" dedi.

"BAYRAM BEREKETİYLE GELDİ"

Esnaf Ali Dana da (45) çarşıdaki hareketliliğe dikkat çekerek, "Bayram öncesi işlerimiz katlandı. Çarşımız insan kaynıyor. Yollardaki çalışmaların tamamlanmasıyla müşteri sayısı daha da arttı. Bayram bereketiyle geldi" diye konuştu.

ARİFE GÜNÜ ZİRVE BEKLENİYOR

Şekerleme ürünleri satan bir diğer esnaf Yakup Cevher (53) ise arife gününe işaret ederek, "Şu an yoğunluk çok iyi, ancak asıl hareketliliği arife gününde bekliyoruz. Burada her keseye uygun ürün satıyoruz. Mesela 150 liraya bayram şekerimizi var. 200 liraya da 800 liraya da çikolatamız var. Çarşıdaki yoğunluktan memnunum" dedi.

6 Şubat depremlerinde hasar gören Kıbrıs Meydanı'ndaki çarşının yerine kurulan konteyner çarşı, bayram öncesinde vatandaşların uğrak noktası olurken, artan alışveriş hareketliliği esnafın yüzünü güldürdü.