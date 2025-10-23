Kahramanmaraş’ta cani koca vahşeti: Eski eşiyle kayınvalidesini öldürüp intihar etmişti! Meğer 9 yaşındaki oğlu...

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde, Ballıca Mahallesi 202'nci Sokak'ta meydana geldi. Hakan Yılmaz, bir süre önce boşandığı Fatma Görkem'in evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmada Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla Görkem'e ateş edip kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye götürülen Fatma Görkem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖNCE ESKİ KARISINI SONRA KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ

Polis tarafından aranan Hakan Yılmaz, eski eşinin evinden ayrıldıktan sonra bu kez eski kayınvalidesi Gülistan Görkem'in Namık Kemal Mahallesi'ndeki evine gitti. Yılmaz burada da Gülistan Görkem ile üvey kızı Eda Nur Göksu'yu tabancayla vurup kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri Görkem'in hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Eda Nur Göksu ise hastaneye kaldırıldı. Eda Nur Göksu'nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay yeri incelemesinin ardından Gülistan Görkem'in cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.