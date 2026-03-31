Kahramanmaraş’ta cani oğul dehşet saçtı: Babasının boğazını kesti! Çocukların gözü önünde öldürmüş...

Giriş Tarihi: 31.03.2026 10:19 Son Güncelleme: 31.03.2026 10:22

Kahramanmaraş'ta Muhammet Ali Köşker (26), tartıştığı babası Süleyman Köşker'i (49) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Feci olayın ardından kaçan cani oğul yakalandı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, sabah saatlerinde Boğaziçi Mahallesi'ndeki Kartepe Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; madde bağımlısı olduğu öne sürülen berber Muhammet Ali Köşker ile babası Süleyman Köşker arasında 'madde kullanımı' nedeniyle tartışma çıktı.

Süleyman Köşker

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi ile Muhammet Ali Köşker, üniversitede santral görevlisi olan babası Süleyman Köşker'e bıçakla saldırıp boğazını kesti. Süleyman Köşker, eşi ve çocukları önünde kanlar içinde yere yığılırken; Muhammet Ali Köşker evden kaçtı.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman Köşker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Köşker'in cansız bedeni binada çıkarılırken kızı, gözyaşı döktü. Cansız beden otopsi için Kahramanmaraş Adi Tıp Kurumu morguna götürüldü. Diğer yandan kaçan şüpheli, olay yerine yakın bir noktada yakalandı. Olay sırasında elini kestiği belirlenen Köşker, tedavisi için hastaneye götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz