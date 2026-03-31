Kahramanmaraş’ta cani oğul dehşet saçtı: Babasının boğazını kesti! Çocukların gözü önünde öldürmüş...

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman Köşker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Köşker'in cansız bedeni binada çıkarılırken kızı, gözyaşı döktü. Cansız beden otopsi için Kahramanmaraş Adi Tıp Kurumu morguna götürüldü. Diğer yandan kaçan şüpheli, olay yerine yakın bir noktada yakalandı. Olay sırasında elini kestiği belirlenen Köşker, tedavisi için hastaneye götürüldü. Soruşturma sürüyor.