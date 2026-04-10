Kahramanmaraş’ta cansız beden bulundu

Olay, İsa Divanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri uzun süredir boş olduğu belirtilen iki katlı metruk binada hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen emniyet ve sağlık ekipleri, binaya girdiklerinde bir erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.