Kahramanmaraş’ta dehşet anları: Sokak ortasında rastgele ateş açtı! 1’i kadın 2 kişi yaralandı

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Adalet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, pompalı tüfekle rastgele ateş açarak 21 yaşındaki S.B. isimli kadını ayağından vurdu.

Şüpheli olay yerinden kaçarken iki sokak ötede ismi öğrenilemeyen bir erkeği de kalçasından vurarak yaraladı.





Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.





Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.