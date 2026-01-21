Kahramanmaraş'ta deprem konutuna yerleşti: Depremzede vatandaştan teşekkür! "Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı"

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Deprem sonrası devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Yıldız, "Depremde evlerimiz yıkıldı. Allah devletimize zeval vermesin. Bir ay oldu biz çok şükür oturuyoruz evimizde. Rahatız, bir sıkıntımız yok. Elinden geleni devletimiz yapıyor. Yani bundan iyi ne olabilir ki yani? Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı. Allah devletimize zeval vermesin. Biz hiç böyle ummuyorduk. 11 il zarar görmüş. Yani bu yapılacak bir şey değil. Ama devletimiz bunu yaptı, başardı. Allah'a şükür geldik. Şimdi de oturuyoruz. Allah'ım razı olsun. Burada 60'ın üstünde konut var.