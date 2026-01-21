Kahramanmaraş'ta deprem konutuna yerleşti: Depremzede vatandaştan teşekkür! "Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı"

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi'ndeki depremzedeler, yapılan kalıcı konutlara yerleşmenin huzurunu yaşıyor. 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alana mahalleye 65 adet köy konutu yapıldı. Tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Depremde evi yıkılan 70 yaşındaki Ökkeş Yıldız, köy konutuna yerleştiklerini ve mutlu olduklarını ifade etti.
"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"
Deprem sonrası devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Yıldız, "Depremde evlerimiz yıkıldı. Allah devletimize zeval vermesin. Bir ay oldu biz çok şükür oturuyoruz evimizde. Rahatız, bir sıkıntımız yok. Elinden geleni devletimiz yapıyor. Yani bundan iyi ne olabilir ki yani? Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı. Allah devletimize zeval vermesin. Biz hiç böyle ummuyorduk. 11 il zarar görmüş. Yani bu yapılacak bir şey değil. Ama devletimiz bunu yaptı, başardı. Allah'a şükür geldik. Şimdi de oturuyoruz. Allah'ım razı olsun. Burada 60'ın üstünde konut var.