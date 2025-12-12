Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş’ta feci kaza: 2 ölü
Giriş Tarihi: 12.12.2025 11:48

Kahramanmaraş’ta feci kaza: 2 ölü

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada ağır yaralanan iki kişi, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Muhammet Özer
Kahramanmaraş’ta feci kaza: 2 ölü
  • ABONE OL

Olay, ilçeye bağlı Bostandere mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan iki kişi ağır yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Fatih Yılmaz ile Mehmet Temiz kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş’ta feci kaza: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz