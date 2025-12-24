Kahramanmaraş’ta feci kaza: 22 yaşındaki Mislina ile nişanlısı hayatını kaybetti!

Motosiklet sürücüsü İnce'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazada ölen Mislina Akçakoyun ile Ahmet İnce'nin nişanlı olduğu, yemek yedikten sonra yola çıktıkların da olayın yaşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.