Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 19.05.2026 00:33

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 3 senet ile müşteri kayıt defteri ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Elbistan'da fuhuş için aracılık ve yer temin eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kimlikleri tespit edilerek teknik ve fiziki takibe alınan 10 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 3 senet ile müşteri kayıt defteri ele geçirildi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i hakkında "ev hapsi" tedbiri uygulandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise savcılık işlemlerinin ardından salıverildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
